Москва, 16 мая, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Введение прогрессивной шкалы налогообложения было бы оптимальным вариантом изменения налоговой системы, в то время как повышение ставки НДФЛ до 20% стало бы болезненным ударом для общества и экономики. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 мая вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя данные о возможном повышении НДФЛ и НДС после президентских выборов 2018 года.

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Идея о более справедливом налогообложении доходов физлиц витает в воздухе уже давно, констатировал эксперт. «Были разработан налог на роскошь, вносились законопроекты о введении более высокой ставки для сверхдоходов в качестве пробного шара для прощупывания этой темы в обществе. Теперь же пришло время воплотить это в жизнь, и можно с уверенностью в 90% полагать, что это действительно произойдет после выборов президента через два года», — считает Вернер.

Эксперт напомнил, что плоская шкала и «щадящая» ставка были введены когда-то для вывода доходов из тени, уменьшения масштабов явления выплат зарплаты в конвертах. «Но жизнь меняется: цены на нефть уже не так высоки, экономика находится в рецессии, а сокращение социальных обязательств — это приговор для правительства. Резервные фонды могут исчерпаться к концу 2020 года, нужно что-то предпринимать. Дефицит бюджета нужно удерживать в приемлемых рамках», — отметил эксперт.

По его мнению, повышение налогов будет проведено скорее за счет граждан, нежели за счет бизнеса. «Повышать налоги для бизнеса нельзя (и так нарушены обещания в плане неповышения фискальной нагрузки в части сборов), ведь именно на него, на частные инвестиции, должен опираться экономический рост в новой модели. На внешний спрос рассчитывать также особо не стоит — цены на сырье еще долгое время не вернуться к своим рекордам. Остаются только граждане», — пояснил Вернер.

Если будет введена прогрессивная шкала налогообложения, это будет оптимальный вариант и не вызовет серьезных бурлений в обществе, подчеркнул он. «Если же будет повышена ставка НДФЛ с 13 до 20%, то это станет болезненным ударом и для общества, и для экономики. Так, по оценкам того же Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения в 2015 году и в следующем продолжат снижаться, а в 2018 году темпы вновь могут оказаться ниже нуля, так как не все предприниматели будут гореть желанием пойти на встречу своим сотрудникам и повысить зарплату, чтобы компенсировать рост НДФЛ», — заключил он.

По данным Wall Street Journal, власти РФ изучают возможности увеличения НДФЛ и НДС, такие меры планируется осуществить после 2018 года. По информации источников газеты, правительство РФ рассматривает введение прогрессивной шкалы подоходного налога, которая подразумевает его повышение с 13% для состоятельных граждан страны. Согласно второму варианту, уровень налога для всех граждан остается одинаковым, при этом он составит 20%.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сведения, отметив, что нет никакого решения о повышении налогов после президентских выборов в России в 2018 году.