Вена, 16 мая, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян прибыл с рабочим визитом в Вену. В австрийской столице по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Саргсян проведет ряд встреч.

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В частности, президент Армении встретится с госсекретарем США Джоном Керри и главой ЕС по внешней политике Федерикой Могерини, сообщает радиостанция «Свобода».

О встрече президентов Армении и Азербайджана официальной информации пока нет.

В Вену прибыли также министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри, которые обсудят на встрече сегодня, 16 мая, ситуацию в Сирии, Украине и Нагорном Карабахе. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Сегодня главное — Сирия и Нагорный Карабах, но также Украина и двусторонние отношения», — сообщил Рябков.

В Вену прибыли также сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ. Американский сопредседатель Джеймс Уорлик сообщил, что после полудня по меснтому времени они выступят с пресс-конференцией.

На прошлой неделе сопредседатели МГ заявили о намерении организовать встречу президентов Армении и Азербайджана в столице Австрии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в этой встрече намерен участвовать и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.