Барнаул, 16 мая, 2016, 15:36 — ИА Регнум. За неделю до дня предварительного партии «Единая Россия» по выборам в Государственную Думу и Алтайское краевое Законодательное Собрание состоялось очередное заседание Региональной счетной комиссии (РСК). Об этом информирует сегодня, 16 мая, официальный сайт «единороссов».

официальный сайт «Единой России» На заседании Региональной счетной комиссии в Барнауле

По словам председателя РСК Юрия Сметанина, 22 мая в регионе будет работать 374 счетные комиссии — это чуть более 20% от общего количества избирательных комиссий, которые задействованы в день больших выборов. 49 комиссий из этого числа будут находиться в Барнауле. Географически все они распределены равномерно по карте региона и закрывают все избирательные округа. В составе счетных комиссий на участках будут работать немногим более 1800 человек.

«В настоящее время мы приняли решение о распределении избирательных бюллетеней в счетные комиссии, уже завтра начнется отправка бюллетеней, а также необходимой документации для работы в города и районы. Эту работу мы должны полностью завершить к 20 мая», — отметил он.

В Алтайский край поступило почти 570 000 бюллетеней по выборам кандидатов в Государственную Думу, половина из которых — бюллетени с фамилиями кандидатов по федеральному списку партии. Еще порядка 300 000 бюллетеней изготовлено для проведения для предварительного голосования на 34 округах по выборам в Алтайское краевое Законодательное Собрания АКЗС.

«Голосование будет рейтинговым, поэтому избиратель вправе проголосовать как за одного кандидата, так и проставить отметки напротив всех фамилий в бюллетене. Впоследствии счетная комиссия определит, сколько голосов набрал каждый из участников. Участники, получившие наибольшую поддержку избирателей, будут выдвинуты от партии на выборах в Госдуму и АКЗС. Проголосовать жители Алтайского края могут только по месту регистрации и при предъявлении паспорта с 08.00 до 20.00», — поясняют «единороссы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае предстоит избрать депутатов не только в Госдуму РФ, но и в региональный парламент. На сегодняшний день зарегистрирован 41 участник предварительного голосования по выборам в Госдуму и 284 (без регионального списка) участника в АКЗС.

Есть и те, кто решили отказаться от праймериз: таковых трое.