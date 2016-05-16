Казань, 16 мая, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Российский футбольный наставник Станислав Черчесов, в настоящее время тренирующий польскую «Легию», получил предложение от казанского «Рубина», сообщает 16 мая «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

Варшавский клуб Черчесов тренирует с октября 2015 года. Этой весной его подопечные стали обладателями Кубка Польши, а 15 мая разгромили «Погонь» из Щецина со счетом 3:0 в матче седьмого тура плей-офф, завоевав титул чемпионов страны.

Сам тренер заявил, что ситуация с нахождением его на посту главного тренера «Легии» будет решена в ходе беседы с руководством клуба.

Казанский «Рубин», находящийся на десятом месте турнирной таблицы чемпионата России, сейчас тренирует Валерий Чалый. Да завершения текущего состязания остался один матч.

Кандидатом на пост главного наставника клуба является, помимо Черчесова, румынский специалист Дан Петреску. Сейчас Петреску работает в Китае, ранее от тренировал «Кубань» из Краснодара и московское «Динамо».

"Петреску, который в настоящее время работает в Китае, сам связался с руководством казанского клуба и предложил свои услуги», — говорится в сообщении.

Уроженец Северной Осетии, 52-летний заслуженный мастер спорта Станислав Саламович Черчесов, ранее выступал за сборные СССР и России. К тренерской карьере Черчесов приступил в 2004 году, став наставником австрийского клуба «Куфштайн».