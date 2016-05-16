Минфин: Вопрос о «повышении НДФЛ» не обсуждался ни на каком уровне
Москва, 16 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Министерство финансов России не получало никаких указаний относительно повышения налогов в России. Информация о том, что в России в ближайшее время будет до 20% повышен налог на доходы физических лиц (НДФЛ), не соответствует действительности. Об этом сообщила помощник главы Минфина Светлана Никитина, пишет газета «Коммерсант».
"Никаких поручений по повышению НДФЛ нам не поступало, и в настоящее время министерство не готовит и не обсуждает подобных инициатив», — заявила Никитина.
Информацию, которая ранее была озвучена в западных СМИ, будто бы в России до 20% поднимется НДФЛ, опроверг также председатель Госдумы Сергей Нарышкин. «Действительно, такое решение не принималось ни на каком уровне, во всяком случае, на руководящем уровне, и предложений таких никогда не высказывалось», — сказал он.
Нарышкин также выразил своё личное мнение о гипотетическим повышении налога: он был бы против такой инициативы.
Ранее газета Wall Street Journal написала, что российские власти рассматривают варианты увеличения подоходного налога и НДС. Газета ссылалась на неназванных российских чиновников.