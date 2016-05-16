Москва, 16 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Министерство финансов России не получало никаких указаний относительно повышения налогов в России. Информация о том, что в России в ближайшее время будет до 20% повышен налог на доходы физических лиц (НДФЛ), не соответствует действительности. Об этом сообщила помощник главы Минфина Светлана Никитина, пишет газета «Коммерсант».

ИА REGNUM Налоговая декларация

"Никаких поручений по повышению НДФЛ нам не поступало, и в настоящее время министерство не готовит и не обсуждает подобных инициатив», — заявила Никитина.

Информацию, которая ранее была озвучена в западных СМИ, будто бы в России до 20% поднимется НДФЛ, опроверг также председатель Госдумы Сергей Нарышкин. «Действительно, такое решение не принималось ни на каком уровне, во всяком случае, на руководящем уровне, и предложений таких никогда не высказывалось», — сказал он.

Нарышкин также выразил своё личное мнение о гипотетическим повышении налога: он был бы против такой инициативы.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что российские власти рассматривают варианты увеличения подоходного налога и НДС. Газета ссылалась на неназванных российских чиновников.