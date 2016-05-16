Москва, 16 мая, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Пошлина на экспорт черного золота из РФ вырастет на $14,6 и составит $80,6 за тонну, сообщается на официальном сайте Минфина РФ.

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«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $41,788 за баррель, или $305,1 за тонну», — говорится в сообщении.

При этом, в связи с новой формулой расчета, на нулевом уровне останется льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения.

Отметим, что экспортная пошлина на черное золото растет третий месяц подряд.

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