Вашингтон, 16 мая, 2016, 15:36 — ИА Регнум. США и их союзники по коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» нанесли 14 авиаударов по боевикам в Ираке и Сирии, 15 мая, заявили в командовании операции. Об этом сообщает Reuters.

Staff Sgt. Tony R. Tolley Истребитель-бомбардировщик F-15E

В распространенном 16 мая заявлении командование Сводных объединённых оперативных сил отметило, что было нанесено шесть ударов близ четырех сирийских городов.

В ходе налета было были нанесены удары по трем тактическим подразделениям боевиков и финансовому штабу, а также уничтожено одно подвижное средство, одна пусковая ракетная установка, а также четыре позиции террористов.

В Ираке ВВС США и союзников нанесли восемь ударов близ пяти городов. Там ударами была подавлена позиция минометного расчета, а также уничтожены один бункер, одна артиллерийская установка и два подвижных средства и другие цели.