Смоленск, 16 мая, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Первый зубренок родился на территории национального парка «Смоленское Поозерье» в Смоленской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе Минприроды России.

Игорь Шпиленок Зубры

Зубренок уже встал на ноги и чувствует себя уверенно.

В ноябре 2015 года в нацпарк из Ярославского зоопарка были завезены первые зубры — быки Ярослав и Ярило, в марте из национального парка «Орловское Полесье» в Смоленскую область привезли двух самок зубра европейского.

Как сообщили в Минприроды, в 2014 году национальный парк «Смоленское Поозерье» вошел в число участников проекта «Изучение и восстановление зубра европейского в Центральной России». В рамках реализации этого проекта планируется создание на территории Поозерья вольной популяции зубров в соответствии со Стратегией сохранения зубра в России.

Зубр является единственным диким видом подсемейства Бычьих в Европе, сохранившимся до наших дней. Вид находится под угрозой исчезновения, занесен в Красный список МСОП (Международное сообщество охраны природы).

Национальный парк «Смоленское Поозерье» расположен на территории Демидовского и Духовщинского районов Смоленской области. Парк был образован в 1992 году, а в 2002 году получил статус биосферного резервата программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера (МАБ)». Названием парк обязан 35 большим и малым ледниковым озерам, расположенным на территории парка.