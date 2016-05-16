Самара, 16 мая, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Главной целью поездки советника президента РФ Игоря Левитина в Самаре было ознакомиться с транспортными объектами и схемой безопасности. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Самару 14 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

volga.news Игорь Ливитин инспектирует строительство стадиона «Самара-Арена»

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В Самаре с очередной инспекцией побывал представитель федерального центра. Игорь Левитин напомнил, что на одном из совещаний координационного совета под председательством Игоря Шувалова было решено, что проекты стадионов и прилегающей к ним территории будут разные, но требования к обеспечению безопасности едины для всех.

«Для нас важно организовать максимально удобную транспортную схему подъезда к стадиону для разных клиентских групп. Второй не менее важный вопрос — безопасность на стадионе и на территории по его периметру. Сегодня в Самаре мы увидели, что все эти вопросы учтены», — отметил он, приводит его слова ГТРК «Самара».

В сопровождении губернатора Николая Меркушкина Игорь Ливитин проехал по основным маршрутам к стадиону. Во время рабочего визита ему подробно рассказали о схеме безопасности на стадионе и прилегающей территории. На территории в 27 гектаров уже установлено оборудование системы безопасности. По периметру размещены ограждения протяженностью 2700 метров и установлено охранное телевидение, включающее в себя более 60 камер, 82 прожектора. Работают пять контрольно-пропускных пунктов, оснащенных службами фиксации транспорта. Стройматериалы и построенные объекты проходят регулярный контроль на качество.

В процессе знакомства со схемой Игорь Левитин отметил, что необходимо сделать так, чтобы установленное оборудование продолжило обслуживать стадион во время и после проведения чемпионата. Что касается транспортной логистики, то к стадиону будет организовано несколько подъездных путей: для футбольных команд, клиентских групп FIFA и рядовых болельщиков. К строительству новых дорог приступят в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Главгосэкспертиза России завершила проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной стоимости по проекту строительства стадиона в Самаре. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, констатировала 13 мая пресс-служба ведомства.

В этой связи стоит отметить, что 14 мая президент Российского футбольного союза — министр спорта России Виталий Мутко сообщил ТАСС, что процесс строительства стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года возобновится на следующей неделе. «Вчера мы наконец получили заключение государственной экспертизы на строительство стадиона. Уже на следующей неделе мы возобновим процесс строительства. На данном этапе генеральный подрядчик остается, чтобы не терять летний период. Но не исключаю, что в октябре-ноябре мы попробуем провести техническую замену генподрядчика без остановки строительства арены», — сказал Мутко.

Как отмечают наблюдатели, 8 мая Виталий Мутко заявил, что строительство арены в Самаре к ЧМ-2018 остановилось. В этот же день руководитель пресс-службы самарского губернатора Николая Меркушкина Илья Чернышев сделал официальное заявление по поводу того, что принято решение о смене подрядчика строительства футбольного стадиона «Самара Арена» — ПСО «Казань». 14 мая Мутко проинформировал, что данном этапе генеральный подрядчик остается.

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