Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Ленинградскую область разобьют на пять округов: Центральный, Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный и Северо-Восточный округ. Это нужно для того, чтобы чиновники исполняли свои полномочия на местах, на себе испытывая проблемы жителей той территории, за которую они отвечают. Такое решение сегодня, 16 мая, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко озвучил в ходе встречи с депутатами Законодательного собрания региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenobl.ru Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Губернатор сразу пояснил, что ни о каких префектурах, полпредствах и иных новых органах власти речи не идет. «Мы не планируем подменять собой местное самоуправление или брать контроль над теми полномочиями, которые мы передали органам местного самоуправления. Речь идет о том, чтобы те отраслевые комитеты, которые по своей специфике обладают контрольными, надзорными или иными полномочиями, подразумевающими наличие специалистов, отвечающих за те или иные территории, заставить работать на местах», — объяснил Александр Дрозденко.

По данным губернатора, в настоящее время в органах исполнительной власти Ленобласти примерно 180 специалистов исполняют полномочия на территории региона, но при этом только 60 человек имеют рабочие места непосредственно в районах Ленинградской области.

«То есть специалист отвечает за тот или иной район, а физически находится на Суворовском, 67 (здание правительства Ленобласти в Петербурге, — прим. ред.). Прекрасно понимаем, что эффект от деятельности такого специалиста как минимум делится на два, а то и стремится к нулю», — уверен Дрозденко.

Он признал, что большинство сотрудников правительства Ленинградской области являются жителями Санкт-Петербурга и постоянно проживают на территории города. Это обстоятельство, считает губернатор, приводит к тому, что во время природных или техногенных ЧП в Ленинградской области «специалисты этой ситуацией владеют, но через себя эту ситуацию не пропускают».

«Если на Петроградке есть свет, а нет света в Кингисеппе, то специалисту проживающему на Петроградке, конечно, больно, но уютно, потому что у него всё в порядке», — привел пример Александр Дрозденко.

Задача реформы, по словам губернатора, заключается в создании «представительств по реализации полномочий органов исполнительной власти региона на местах».

«Фактически мы хотим, чтобы эти 160−180 человек опустились на места. Заставим каждого такого специалиста жить жизнью Ленинградской области. Мы их опускаем с небес на землю. Это самое правильное сравнение», — заявил депутатам глава региона.

Дрозденко высказал возмущение словами, услышанными им однажды в столовой областного правительства: «Достала эта Ленинградская область — завтра снова надо в командировку ехать».

«Мы сделаем этим специалистам предложение: переехать в Тихвин или, как минимум, живи всю рабочую неделю в Тихвине, а на выходные приезжай в Петербург, либо мы предложим далеко не самое плохое по условиям труда и оплате новое рабочее место жителю Тихвина», — пояснил Дрозденко суть своего предложения.

На эту идею губернатора, по его признанию, натолкнули два события, одно из которых — ситуация с оплатой коммунальных услуг в Выборге, вылившаяся в массовую акцию протеста населения. «Всё накапливалось внутри, и информация была выявлена только за счет мониторинга социальных сетей. Хотя если бы специалист жилищного комитета, контроля и надзора проживал в Выборге и исполнял свои полномочия на месте, эту ситуацию бы гораздо быстрее уловил», — считает Дрозденко.

Глава региона отметили что единый орган создать в каждом районе очень сложно, поскольку есть специалисты, работающие сразу на несколько районов, поэтому было решено условно разбить регион на 5 округов.

«Центральный округ вокруг Петербурга — Ломоносов, Гатчина, Тосно, Кировск, Всеволожск. Здесь не нужно ничего создавать, всё находятся в часовой доступности. И еще четыре округа: Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северо-Восточный», — сообщил губернатор.

В Северо-Западный округ войдут Выборгский и Приозерский районы, в Юго-Западный — Волосовский, Кингисеппский, Лужский и Сланцевский район, в Северо-Восточный — Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский районы, в Юго-Восточный — Бокситогорский, Киришский и Тихвинский районы Ленобласти.