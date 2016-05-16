Псков, 16 мая, 2016, 15:11 — ИА Регнум. За минувшие выходные, 14−15 мая, в Псковской области зафиксировано восемь лесных пожаров на общей площади 18,45 гектара и четыре пала травы на площади 5 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе регионального управления МЧС.

pixabay.com Лесной пожар

Всего с начала 2016 года в лесах региона произошёл 31 пожар на общей площади 43,54 га. Кроме того, зарегистрировано 237 палов травы на площади 369 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наивысший, чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен в большинстве лесничеств Псковской области, за исключением Гдовского, Опочецкого, Пушкиногорского и Струго-Красненского районов, где также сохраняется высокий уровень пожарной опасности, но четвёртый по пятибалльной шкале. С 13 мая в окрестностях Пскова введён запрет на посещение лесов.