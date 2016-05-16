Ростов-на-Дону, 16 мая, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону массовое ДТП средь бела дня парализовало движение по улице Зоологической. Автоавария произошла с участием пассажирского автобуса и восьми автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили ИА REGNUM 16 мая в администрации областного центра.

vk.com/rostovnadonu ДТП в Ростове-на-Дону

На месте крупной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они установят причины происшествия.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса «МАЗ», курсирующий по городскому маршруту №6, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигающимися навстречу машинами. В результате участниками ДТП стали восемь легковых автомобилей.

По некоторым данным, водитель автобуса совершил ошибку из-за помехи.

По информации очевидцев, из-за аварии пробка на улице Зоологической растянулась в обе стороны. Спецслужбы ликвидируют последствия ДТП.