Массовое ДТП в Ростове-на-Дону: столкнулись автобус и восемь машин
Ростов-на-Дону, 16 мая, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону массовое ДТП средь бела дня парализовало движение по улице Зоологической. Автоавария произошла с участием пассажирского автобуса и восьми автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили ИА REGNUM 16 мая в администрации областного центра.
На месте крупной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они установят причины происшествия.
По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса «МАЗ», курсирующий по городскому маршруту №6, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигающимися навстречу машинами. В результате участниками ДТП стали восемь легковых автомобилей.
По некоторым данным, водитель автобуса совершил ошибку из-за помехи.
По информации очевидцев, из-за аварии пробка на улице Зоологической растянулась в обе стороны. Спецслужбы ликвидируют последствия ДТП.