Москва, 16 мая, 2016, 15:10 — ИА Регнум. На введении административной ответственности для владельцев соцсетей за группы, пропагандирующие суицид, настаивают в Совфеде, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая. Сенатор Елена Мизулина предлагает административную ответственность для владельцев Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте» и так далее за такое нарушение. «Считаю необходимым установить ответственность владельцев веб-ресурсов, столь популярных среди молодежи, в рамках которых создаются площадки, пропагандирующие суициды», — заявила сенатор.

Dmitry Rozhkov Елена Мизулина

Недопустимо, чтобы подобная информация распространялась столь широко и беспрепятственно, считает она.

Также, по ее мнению, руководству и владельцам социальных сетей необходимо разработать механизмы, исключающие всякую возможность появления сообществ с пропагандой самоубийств и любой другой информацией, представляющей опасность для детей, впредь. «Необходимо также дополнить УК РФ статьей об уголовной отвественности за подстрекательство к самоубийству с использованием интернета», — добавила Мизулина.

В СМИ появилась информация о системной и планомерной работе злоумышленников по доведению подростков до самоубийства в соцсетях. По данным журналистов, с ноября 2015-го по апрель 2016 года в России произошло 130 суицидов детей.