Вашингтон, 16 мая, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В Гарварде 10 мая 2016 года состоялось закрытое совещание по вопросу создания синтетического генома человека, который позволит резко расширить возможности генной инженерии, сообщает New York Times.

ДНК

В совещании участвовали около сотни ученых, юристов и бизнесменов. По сообщению Gizmodo, участники совещания давали подписку о неразглашении. Представителей СМИ на это мероприятие не пригласили.

После скандала, устроенного СМИ, организаторы совещания заявили, что обсуждался вовсе не вопрос синтетического генома человека, а только возможности производства длинных нитей ДНК.

Однако журналист New York Times Эндрю Поллак утверждает, что изначально проект носил название «HGP2: проект синтеза генома человека», а главной его целью заявлялось обсуждение вопроса синтеза полного генома в клеточной линии в течение десяти лет.

Сообщается, что только потом проекту присвоили название «Испытание крупных синтетических геномов в клетках». Помимо прочего, журналистов насторожила атмосфера секретности, в которой проводилось совещание.

Напомним, с февраля 2016 года в Великобритании разрешено проводить исследования по редактированию геномов эмбриона человека. Тогда заявлялось, что это разрешение необходимо для решения проблемы выкидышей.