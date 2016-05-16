Москва, 16 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» настаивает на введении визового режима с Таджикистаном и Узбекистаном, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая. «Мы настаиваем на введении визового режима с Таджикистаном и Узбекистаном», — заявил лидер партии Сергей Миронов, комментируя драку на Хованском кладбище.

ИА REGNUM Госдума

«Эти рассадники, просто анклавы незаконных мигрантов, которые сюда идут потоком только потому что нечистоплотный бизнес этот рабский труд задешево используют, люди действительно находятся в униженном положении и готовы на все ради минимальных заработках, — в этом нужно наводить порядок», — отметил парламентарий.

Прежде всего, по мнению депутата, порядок нужно наводить, начиная с работодателя. «Я что-то не слышал, чтобы хоть одного работодателя, который использует незаконный труд мигрантов, привлекли к ответственности», — говорит Миронов. «Нужно начинать с головы — с работодателя», — считает Миронов.