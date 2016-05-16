Барнаул, 16 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Вторая волна паводка может принести немало неприятностей жителям Алтайского края: запасы снега, по оценке специалистов, дают основание предположить, что в регионе повторится паводок 2010 года. Спасатели уже отреагировали на этот прогноз: сегодня, 16 мая, на Алтай прибыла группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю На Алтай прибыла группировка Сибирского спасательного центра МЧС России

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало устойчивого подъема уровней за счет таяния снега на среднегорье на реках Бия и Катунь начнется после 25 мая. Максимальных уровней подъема воды в этой зоне следует ждать в первой декаде июня.

«Учитывая объемы снегозапасов, нужно ожидать превышения отметок подтопления у с. Сростки на реке Катунь. По результатам сложения расходов по Бии и Катуни и с учетом добегания, на Оби в районе Барнаула ожидается превышение среднего уровня второй волны на 50 — 70 см (норма 537 см) к концу первой в начале второй декад июня», — такой прогноз дал начальник центра Александр Люцигер. Он также отметил, что усугубить ситуацию могут майские осадки.

В связи с этим прогнозом на Алтай прислали целый «десант» спасателей: 120 человек пригнали десятки единиц техники и плавсредств, оснащенных аварийно-спасательным оборудованием. Их цель — обеспечивать выполнение всего комплекса мероприятий, направленных на смягчение последствий ожидаемой волны паводка.

«В задачи группировки входят как адресная помощь населению, проживающему в зонах возможных подтоплений, так и выполнение мероприятий по инженерному обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

С 17 мая группировка приступает к работе. А ее «вахта» завершится только после полной стабилизации паводковой обстановки в регионе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край относится к числу наиболее подверженных риску наводнений регионов Сибири. Бассейн Оби, образованный слиянием рек Бия, Катунь, Чарыш и Алей, занимает 70% западной и центральной территории края, которая имеет преимущественно равнинный характер. Сильные наводнения регион переживает примерно каждые 10-лет. В 2010 году сложилась серьезная кризисная ситуация: из-за сильного промерзания грунта, снежной зимы и быстрого таяния снега Обь в районе Барнаула поднялась на 643 см.

Но в начале июня 2014 года новое стихийное бедствие в районах рек Бия, Катунь, Чарыш, а также в Республике Алтай, Хакасии и Туве побило все рекорды.