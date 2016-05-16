Москва, 16 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Утверждения о причастности Кремля к давлению на холдинг РБК являются несостоятельными. Об этом 16 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Кремль. Красная площадь

«Мы не видим каких-либо оснований для того, чтобы испытывать обеспокоенность каким-либо международным организациям в этой связи. Мы считаем абсолютно несостоятельными какие-либо утверждения о том, что какое-то давление со стороны властей имеет отношение к кадровым изменениям в редакции холдинга», — сказал Песков.

Он напомнил, что холдинг РБК является частным и решения владельца этого холдинга «должны объясниться именно представителями этого холдинга, а не представителями власти».

Песков не исключил и связь перестановок в холдинге с экономическим положением, «потому что экономическое положение, оно, безусловно, хорошо известно в профессиональных медийных кругах»: «Но было ли именно это причиной для решения руководства и акционеров холдинга или какая-то иная ситуация, мы не знаем. Можем только с уверенностью сказать об одном, что абсурдно увязывать это с каким-то политическим давлением».

Напомним, 13 мая стало известно, что из РБК ушли три редактора: шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская, главный редактор газеты РБК Максим Солюс и главный редактор информационного агентства РБК Роман Баданин.

Генеральный директор РБК Николай Молибога заявил, что уволившиеся редакторы были не согласны с дальнейшей стратегией развития медиа-холдинга.