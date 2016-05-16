Минск, 16 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина 16 мая в Минске провела переговоры с делегацией представителей фракции «Европейской народной партии» Европарламента, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия Белоруссии и Европейского союза», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале Евросоюз резко ограничил применение санкций к официальному Минску, аналогичные шаги сделали США и сателлиты стран Запада. Александр Лукашенко ставил перед МИД РБ цель добиться отмены санкций, чего не произошло, несмотря на значительное улучшение интенсивности и уровня контактов между Минском и Брюсселем.

Отметим, 16 мая в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД РБ Владимиром Макеем. Стороны констатировали отсутствие принципиальных противоречий в двусторонних отношениях. Лавров заявил, что «коллеги из стран НАТО пытаются нагнетать конфронтацию», усиливая присутствие у границ Союзного государства, а Макей отметил, что Минск и Москва в состоянии дать адекватный ответ на усиление военного контингента Североатлантического альянса у своих границ, а также евроПРО.