Ростов-на-Дону, 16 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» готовятся к ответному матчу с «Астраханочкой». Ошибки, допущенные в первой игре на выезде, дружина Яна Лесли проанализировала и сделала определенные выводы. Как отметила левый крайний ростовчанок Елена Авдекова, команде Евгения Трефилова девушки готовы дать бой. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донского коллектива 16 мая.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон»

«Настроение у нас боевое. Да, мы проиграли в Астрахани, однако уже сделали необходимые выводы, проанализировали свои ошибки, все обсудили с главным тренером. Болельщики всегда очень помогают нам, за что мы им благодарны. Мы сделаем все, чтобы не разочаровать их», — отметила игрок ГК «Ростов-Дон».

Напомним, что матч с «Астраханочкой», который прошел 12 мая, гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл с разницей всего лишь в один мяч. Ответный матч состоится завтра, 17 мая.

Вероятнее всего, ростовский Дворец спорта примет еще одну встречу — итоговую — между этими командами 18 мая, так как до выявления победителя Суперлиги необходимо одержать две победы. А так как ростовчанки упускать звание чемпиона России не собираются, то и игры обещают быть интересными и жаркими.