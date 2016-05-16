Чебоксары, 16 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В Чувашии назначен ещё один заместитель председателя Кабинета министров республики — пятый по счёту. Вице-премьером стала глава Минфина Светлана Енилина. Соответствующий указ подписал сегодня, 16 мая, глава республики Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

cap.ru Министр финансов Светлана Енилина

Светлана Енилина вернула себе статус вице-премьера, которым была наделена до изменений в структуре в правительства. Напомним, 10 мая заместителями председателя Кабинета министров стали глава Минстроя Олег Марков и глава Минэкономразвития Владимир Аврелькин. Ранее приставку «вице» получил руководитель администрации главы республики Юрий Васильев. Таким образом, глава Чувашии Михаил Игнатьев документально подтвердил отказ от привнесённой системы освобождённых вице-премьеров, о чём ИА REGNUM трубило с момента её создания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вапреле одним из главных событий стало разрушение конструкции из вице-премьеров без портфеля, введённый Михаилом Игнатьевым сразу после собственных выборов. В небольшом регионе «курирующие» отрасли вице-премьеры, по факту ни за что не отвечающие, являлись пятым колесом в телеге. «Новацию» вновь избранного Михаила Игнатьева не могла не оценить Москва, не говоря уже о том, что бюджет региона трещит по швам: расходы только на двух вице-премьеров без финансовой ответственности составляют около 3,5 млн рублей в год. Полгода спустя чувашские власти отыграли назад: сначала в отставку была отправлена одна из пары вице-премьеров, затем отдельных министров повысили в статусе, наделив приставками «вице».

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О понимании «антикризисных мер» по-чувашски, когда вместо сокращения Игнатьев ввёл двух не отягащённых портфелями вице-премьеров, а штатная численность чиновников его администрации увеличилась на 10%, ИА REGNUM писало постоянно, что вызвало раздражение и даже ярость идейных создателей новой архитектуры государственного управления: руководитель администрации главы Чувашии — вице-премьер Юрий Васильев, со всей силой обретённой власти, обрушился на ИА REGNUM с обвинениями в некомпетентности и лжи. Напомним, Васильев первым получил статус вице-премьера после возврата возможности совмещения должности.

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