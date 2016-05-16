Вице-премьеров в Чувашии стало пять
Чебоксары, 16 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В Чувашии назначен ещё один заместитель председателя Кабинета министров республики — пятый по счёту. Вице-премьером стала глава Минфина Светлана Енилина. Соответствующий указ подписал сегодня, 16 мая, глава республики Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Светлана Енилина вернула себе статус вице-премьера, которым была наделена до изменений в структуре в правительства. Напомним, 10 мая заместителями председателя Кабинета министров стали глава Минстроя Олег Марков и глава Минэкономразвития Владимир Аврелькин. Ранее приставку «вице» получил руководитель администрации главы республики Юрий Васильев. Таким образом, глава Чувашии Михаил Игнатьев документально подтвердил отказ от привнесённой системы освобождённых вице-премьеров, о чём ИА REGNUM трубило с момента её создания.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вапреле одним из главных событий стало разрушение конструкции из вице-премьеров без портфеля, введённый Михаилом Игнатьевым сразу после собственных выборов. В небольшом регионе «курирующие» отрасли вице-премьеры, по факту ни за что не отвечающие, являлись пятым колесом в телеге. «Новацию» вновь избранного Михаила Игнатьева не могла не оценить Москва, не говоря уже о том, что бюджет региона трещит по швам: расходы только на двух вице-премьеров без финансовой ответственности составляют около 3,5 млн рублей в год. Полгода спустя чувашские власти отыграли назад: сначала в отставку была отправлена одна из пары вице-премьеров, затем отдельных министров повысили в статусе, наделив приставками «вице».
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О понимании «антикризисных мер» по-чувашски, когда вместо сокращения Игнатьев ввёл двух не отягащённых портфелями вице-премьеров, а штатная численность чиновников его администрации увеличилась на 10%, ИА REGNUM писало постоянно, что вызвало раздражение и даже ярость идейных создателей новой архитектуры государственного управления: руководитель администрации главы Чувашии — вице-премьер Юрий Васильев, со всей силой обретённой власти, обрушился на ИА REGNUM с обвинениями в некомпетентности и лжи. Напомним, Васильев первым получил статус вице-премьера после возврата возможности совмещения должности.
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