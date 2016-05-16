Ярославль, 16 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. 10−13 июня Ярославль станет площадкой для проведения фестиваля уличных театров «Нашествие необычного». Фестиваль проходит в областном центре пятый год подряд и в этом году отпразднует первый юбилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В дни фестиваля на улицах Ярославля развернется несколько театральных площадок, пройдут традиционные карнавальные шествия и общий перформанс. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится на стадионе «Спартаковец».

Ежегодно на ярмарке фестиваля мастера представляют сувенирную продукцию ручной работы. Кроме того, в этом году участников и зрителей ждет карнавал авторских масок, изготовленных автором и организатором фестиваля художником Мариной Акишиной. В дни фестиваля в Ярославль съезжаются лучшие уличные театры России из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода.

Также в мероприятии традиционно принимает участие коллектив из Белоруссии. В этом году интернациональная составляющая фестиваля пополнится театром из Кракова. Помощник организатора фестиваля Мария Сандлер отмечает, что популярность мероприятия с каждым годом растёт и среди участников, и среди горожан. Фестиваль является воспитательной и образовательной площадкой, где высокое, элитарное искусство становится доступным для большинства людей и где горожане имеют возможность быть не только зрителями, но и соучастниками уличных постановок.

«Фестиваль проводится без материальной поддержки со стороны властей, на собственные средства организаторов и их друзей. Мы видим, как ярославцы его любят и ждут. С каждым годом растёт количество горожан — участников Карнавального шествия, растет количество артистов, желающих приехать на фестиваль, ширится его география», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Мария Сандлер.