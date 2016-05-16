Москва, 16 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Закон, регулирующий деятельность коллекторских агентств, Госдума примет до июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, по словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, понимание того, что законопроект должен быть принят Госдумой до конца созыва, есть.

Цитата из к/ф «Воры в законе». Реж. Юрий Кара. 1988. СССР Плохие коллекторы

Вопрос о законопроекте по коллекторам поднимался на заседании Совета Думы поднимался, сообщил парламентарий. «Поднимали вопрос по коллекторам,

задержка в профильном комитете из-за того, что ждали поправок от правительства РФ, поправки поступили», — сообщил Миронов.

Фракция поддерживает законопроект, заверил депутат. «Это шажочек в нужном направлении», — сказал он, напомнив, что депутаты фракции настаивают на ликвидации коллекторских агентств и микрофинансовых организаций.