Москва, 16 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В России объем вкладов населения увеличился за апрель на 0,7% (+2,1%) до 22,7 трлн рублей. В январе-апреле 2016 года объем вкладов снизился на 2,3% (+1,1%)., сообщается на сайте Банка России.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Храните деньги в сберегательной кассе!

Объем депозитов и средств на счетах организаций сократился за апрель на 2,9% (-0,6%) до 25,4 трлн рублей. За четыре месяца 2016 года изменение показателя составило — 6,0% (-0,1%).