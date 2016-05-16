Москва, 16 мая, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Кремль призывает не рассматривать «алармирующие элементы» в доходах государственных служащих. Об этом 16 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Госслужащие имеют свои обстоятельства, все имеют свои жизненные ситуации, усматривать здесь какие-то алармирующие элементы не следует», — сказал Песков.

По его словам, «все декларируется, все разъясняется необходимым образом», и по этой причине к росту доходов управделами президента РФ Александра Колпакова «нужно относиться абсолютно спокойно».

Песков подчеркнул, что, «по закону, государственные служащие должны ежегодно декларировать свои доходы и при необходимости — расходы».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что «все это делают, все эти данные соответствующими подразделениями Администрации президента, разумеется, проверяются, более того, эти данные попадают и в налоговые органы, и в другие подразделения, которые осуществляют контрольные функции».

Напомним, в 2015 году доход управляющего делами президента РФ Александра Колпакова вырос в 8 раз и составил 79,47 млн рублей, годом ранее он заработал 10,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Управделами президента.

В декларации о доходах служащих Управделами президента отмечается, что Колпаков владеет двумя легковыми автомобилями — Mercedes и «Волга» ГАЗ-21, двумя жилыми домами площадью 256 и 158 квадратных метров и тремя земельными участками.

Также ему принадлежит квартира площадью 172,3 квадратных метра и четвертая часть квартиры площадью 167,9. Зарубежной недвижимости у Колпакова нет.

Супруга чиновника удвоила свой доход — с 68,4 млн рублей в 2014 году до 114,7 млн рублей в 2015 году. Также ей принадлежат два земельных участка, два жилых дома (234,6 и 736,9 квадратных метров) и гараж. У нее в собственности два автомобиля — Toyota и Porsche, и мотоцикл Ducati.