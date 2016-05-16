Рыбинск, Ярославская область, 16 мая, 2016, 14:42 — ИА Регнум. По инициативе общественности в Рыбинске Ярославской области создан градостроительный совет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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В состав нового совещательного органа вошли глава города Денис Добряков, его заместители, руководители профильных департаментов градостроительства и архитектуры. Кроме того, в градосовете есть представители строительного бизнеса, а также известные архитекторы, историки и краеведы: архитектор Николай Лосев, архитектор-реставратор Наталья Гончарова, журналист и краевед Анна Романова, краевед Владимир Рябой, историк, археолог и краевед Леонид Иванов, заместитель директора Рыбинского музея-заповедника Сергей Овсянников и другие.

«С вашей помощью мы должны сохранить облик города, который складывался веками. Возводя современные здания, нельзя забывать, что Рыбинск — купеческий город, построенный с привлечением европейских архитекторов», — обратился к членам совета глава Рыбинска Денис Добряков.

13 мая на первом заседании члены совета приняли решение утвердить проект ремонта постамента самолета ТУ-104А на Скомороховой горе. Рассматривается возможность совместного финансирования восстановительных работ из бюджета Рыбинска из средств НПО «САТУРН». Работы планируют закончить к октябрю 2016 года — к 100-летию НПО «САТУРН».

Общественность Рыбинска и раньше привлекалась властью к решению насущных проблем сохранения исторического облика. Экс-мэр города Юрий Ласточкин устраивал «архитектурные среды», однако после его ареста эта традиция прервалась.