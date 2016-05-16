Анкара, 16 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Депутат парламента Турции Шамиль Тайар, сообщивший о желании сбить «ещё один российский самолёт» после того, как московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким «Фенербахче» в финале Евролиги, заявил, что «пьяные русские» не поняли его «тонкий юмор».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Шутка!

Он пояснил, что считает уничтожение российского Су-24 ошибкой Турции, а слова о самолёте были просто шуткой. Об этом депутат парламента написал в своём Twitter.

«Как я, будучи человеком, который считает ошибкой уничтожение российского самолета, буду защищать вторую ошибку? Раз уж это вышло на такой уровень, скажу, что это была шутка», — написал Тайар.

Тайару не понравилось, что его шутку не оценили и подняли из-за неё шум. По его мнению, виноваты в этом сами русские, которые, прочитав «шутку пьяной от водки головой», превратили её в ракету. «Шутка, брат мой, шутка, будьте спокойны», — заверил турецкий депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая в соцсети Тайар написал следующее: «Хочется взять и сбить российский самолет». Такова была его реакция на победу ЦСКА в финале Евролиги по баскетболу над турецкой командой клуба «Фенербахче».