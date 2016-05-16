Додома, 16 мая, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В регионе Катави (Танзания) женщины, продающие себя на улицах, призывают правительство официально признать их деятельность. Они готовы платить налоги с продажи своих тел, пишет танзанийская газета Mwananchi.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Цигель, цигель, ай-лю-лю!

Вчера вечером, выступая в разных частях района, они заявили, что их работа приносит хороший доход и, как любая другая деятельность, должна быть честно зарегистрирована.

Они добавили, что нежелание узаконить деятельность секс-работников — преступление со стороны государства, которое должно прекратить практику уклонения от уплаты налогов.

Было отмечено, что в прошлом такой же вопрос коснулся публичных домов, которые постоянно подвергались налету полицейских. Аресты проводимые время от времени вызывали недовольство, в связи с чем владельцы стали выкупать квартиры и платить налог государству, таким образом, работая на благо нации.

«Нас презирают и преследуют, но у нас крупные клиенты и бизнес проституции может приносить государству немалый доход», — заявили представительницы секс-бизнеса в Катави.