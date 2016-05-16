Афины , 16 мая, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Официальный посланник по правам человека ООН Франсуа Крепо раскритиковал 16 мая ответные меры ЕС, введенные для разрешения кризиса с беженцами, поскольку они являются свидетельством «недальновидности» и отсутствия четких юридических рамок, сообщает Reuters.

Mstyslav Chernov Мигранты в Европе

С таким заявлением сотрудник ООН выступил в Афинах после посещения центра задержания мигрантов и лагерей беженцев.

По его словам, для разрешения проблемы с мигрантами с помощью заключенного в марте соглашения, в рамках которого все прибывающие на греческие острова нелегалы должны были быть отправлены назад на территорию Турции, ЕС требовались «более эффективные юридические инструменты, с помощью которых можно было добиться юридической прозрачности».

Греция задерживает всех мигрантов и беженцев, прибывающих в страну после 20 марта, в то время как около 50 тыс. человек не могут покинуть страну, из-за того что государства-члены ЕС, в том числе Австрия и балканские страны, закрыли свои границы для мигрантов.

Крепо выразил обеспокоенность относительно того, что среди задержанных находятся и несовершеннолетние. Он также призвал сменить политику стран в отношении нелегалов.