Москва, 16 мая, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с выводами о мерах против мигрантов после массовой драки на Хованском кладбище в Москве. Так он прокомментировал журналистам идею об ужесточении в России визового режима для иностранных рабочих.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он также отметил, что МВД РФ обладает необходимым потенциалом для расследования причин драки и недопущения повторения таких ситуаций. Песков подчеркнул, что МВД РФ оперативно информировало главу государства о происходящем и о мерах, которые предпринимались для купирования противоправных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая на Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка. В ходе потасовки, в которой прияли участие более 200 человек, погибли 3 гражданина Таджикистана.

В результате массовой драки травмы получили 20 человек. Несколько участников инцидента ранены из огнестрельного оружия. 16 мая посольство Таджикистана направило в МИД РФ запрос об участии граждан страны в драке.