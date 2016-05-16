Анкара, 16 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. После того, как российский ЦСКА в финале Евролиги по баскетболу одержал победу над турецкой командой клуба «Фенербахче», став таким образом победителем состязания, депутат парламента Турции Самил Тайяр, член правящей Партии справедливости и развития, которую основал актуальный президент Турции Рейджеп Тайп Эрдоган, предложил сбить еще один российский самолет. Политик написал об этом ночью в воскресенье, 15 мая, в своем микроблоге в Twitter.

ИА REGNUM Эрдоган в строю

Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов прокомментировал твит турецкого политика «Хочется взять и сбить российский самолет», а также ситуацию в Турции в целом, затронув как ее внутренние проблемы, так и существующие сложности на международной арене:

«Дело в том, что правящий режим Эрдогана в Турции пытается использовать любой повод, не чураясь даже спортивных событий, чтобы нагнетать антироссийскую истерию в стране. Выставляя Россию чуть ли не главной геополитической угрозой, Эрдоган таким образом пытается отвлечь общественное внимание от острейших внутренних проблем, а речь идет об ухудшающемся экономическом положении, трагических событиях, разворачивающихся в юго-восточных территориях, где идет гражданская война, ситуации, когда в стране происходят теракты. Установлен контроль практически над всеми печатными СМИ (сейчас, по данным турецких социологов, контролируется свыше восьмидесяти процентов).

В правящей партии Турции сейчас кризис. Двадцать второго числа должен состояться чрезвычайный съезд партии, на котором премьер-министр Ахмет Давутоглу должен подать в отставку с поста лидера партии, а следовательно, и правительства.

Заметим, что речь идет не только лишь о культивировании антироссийских настроений, Эрдоган и его соратники разругались и с европейским сообществом, даже с президентом США Бараком Обамой. Некоторые его арабские друзья, в частности Саудовская Аравия, считают, что Эрдоган ведет страну к катастрофе. В такой ситуации от Эрдогана можно ждать всего, чего угодно. Словесные выпады его соратников в адрес России пока воспринимаются как цветочки».