Москва, 16 мая, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Финансовый мотив совершённых на Хованском кладбище Москвы преступлений, в ходе которых были убиты три человека, следствие рассматривает как основной. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

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Уголовное дело, которое было возбуждено по факту массовой драки на Хованском кладбище, случившейся 14 мая, продолжает расследоваться главным следственным управлением СК РФ по Москве.

Фигурантами уголовного дела об убийстве и хулиганстве стали 14 человек, в числе которых оказался глава территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев. Также подозреваемым по делу проходит бывший сотрудник ППСП ОМВД России по Москве по району Хамовники Никита Мошенко. Следствие подало в суд ходатайство об аресте подозреваемых.

«На данный момент финансовый мотив совершения преступлений рассматривается следствием в качестве основного. Информация о совершении преступлений на национальной почве подтверждения не нашла», — сообщил Маркин.

Маркин отметил, что на месте преступления представители правоохранительных органов изъяли оружие: один небоевой автомат Калашникова и два травматических пистолета. По ряду изъятых объектов (всего 300) назначено более 18 криминалистических экспертиз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая драка на Хованском кладбище произошла 14 мая. Три человека погибли, многие участники «разборок» получили ранения.

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