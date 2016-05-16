Москва, 16 мая, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Критика главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении главы Верховного суда Чечни Магомеда Каратаева не противоречит российскому законодательству. Об этом 16 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Рамзан Кадыров в Кремле

«Любой руководитель субъекта РФ вправе высказывать свою точку зрения, это, безусловно, — не давление на суд в плане судебного процесса», — сказал Песков.

При этом он отказался «брать на себя смелость делать какие-то суждения в плане служебной этики» и отметил, что «ничего противозаконного» в инциденте «не усмотрел».

Песков напомнил, что Кадыров не отправлял главу Верховного суда республики в отставку — напротив, тот сам написал заявление об уходе.

Помимо этого, пресс-секретарь главы государства рассказал об инциденте с поджогом дома жителя чеченского села, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на Рамзана Кадырова: «Мы знакомы с опровержением [этих данных со стороны Кадырова], я в настоящий момент не располагаю какой-либо информацией, свидетельствующей об обратном».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров 5 мая написал в своем Instagram, что председатель Верховного суда республики Магомед Каратаев и еще три судьи должны оставить свои посты добровольно. Эту просьбу Кадыров также озвучил и в ходе совещания с членами Верховного суда и федеральными судьями районов.

Нарушения судопроизводства было связано с затягиванием сроков рассмотрения уголовных дел. Также происходили такие вопиющие случаи, когда члены запрещенных группировок были объявлены судом как «без вести пропавшие», и соответственно, снимались с федерального розыска.

Впоследствии Каратев заявил о своём уходе с занимаемой должности.

По словам теперь уже бывшего председателя Верховного суда ЧР, судьями были допущены вопиющие нарушения, за которые Каратаев берет ответственность на себя.

«После критики со стороны врио главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова я для себя сделал вывод, что в должной мере не смог проконтролировать работу судейского корпуса республики. Я прощу прощения у главы Чеченской республики и у всего чеченского народа», — сказал Каратаев.