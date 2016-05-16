Ярославль, 16 мая, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Строительство окружной дороги в Угличе Ярославской области обойдется в миллиард рублей. Для реализации проекта нужна помощь федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

Необходимость строительства объездной дороги, которая бы соединила Рыбинское, Ярославское и Тверское направления, возникла в Угличе давно: транзитные большегрузные машины идут по городским улицам, разрушая дорожное покрытие. При этом в местном бюджете денег на масштабный ремонт улиц не хватает.

Реализация проекта строительства окружной дороги протяженностью 14 км с двумя мостами запланирована на 2016−2022 годы поэтапно. Проектная документация была разработана еще в 2012 году, и в настоящее время она проходит госэкспертизу. К строительству первого участка приступят не раньше 2019 года. При этом депутаты отмечают, что без федеральной поддержки не обойтись.

«Правительством области принята правильная позиция — ремонтировать и строить опорную сеть дорог. Окружная дорога вокруг Углича необходима, она в программе есть, но, скажу прямо, что без помощи федерации нам не обойтись. Обидно, когда по телевизору показывают, что ряд регионов вошел в федеральную программу, им дополнительная помощь, а нашей области, к сожалению, ничего не досталось», — считает председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Николай Бирук.

Пока же правительство и депутаты изыскивают возможность получать дополнительные средства на строительство дорог. В качестве такового рассматривается организация работы пунктов весового контроля. Это, по мнению депутатов, позволит получать в доход бюджета 200 млн рублей ежегодно. Однако пока дорожные службы и ГИБДД не могут согласовать свою работу должным образом.

«К сожалению, правительство до сих пор не приняло должных мер, чтобы эти пункты весового контроля работали. Мы видели: здесь прекрасные здания, прекрасная аппаратура, которая сегодня фиксирует нарушения, но, к сожалению, не выработана система, по которой можно было бы привлекать к ответственности тех, кто сегодня нарушает установленные правила. Говорят, что нет нормативной базы. Но есть примеры других областей, где пункты весового контроля работают», — подчеркнул Николай Бирук.