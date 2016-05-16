Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава парламентского комитета по законодательству Виталий Милонов предложил на следующий конкурс «Евровидение» в Киев отправить ансамбль песни и пляски Вооруженных сил России.

assembly.spb.ru Виталий Милонов

Соответствующее обращение Милонов направил сегодня, 16 мая, в адрес российского оргкомитета «Евровидения».

По мнению депутата, отправка в Киев военного ансамбля «станет вполне недвусмысленным сообщением касательно всего конкурса, его политической составляющей и места проведения», цитирует Милонова РИА «Новости».

В качестве альтернативы этому предложению Милонов назвал отказ РФ от участия в конкурсе «Евровидение» ввиду его «полной духовной деградации и несоответствия традициям российского вокала».

Напомним, на песенном конкурсе «Евровидение» победила украинская певица Джамала с песней «1944» про депортацию крымских татар. Зрители и участники отметили возросшую политизацию конкурса. Жюри стран-участниц поставили Джамале наивысшую оценку, тогда как зрители присудили победу российскому исполнителю Сергею Лазареву, занявшему в итоге 3-е место.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин: на следующее «Евровидение» отправим Шнурова и его «Ленинград»

После победы украинской певицы Джамалы на «Евровидении-2016» следующий конкурс должен пройти в Киеве. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин уже предложил направить туда в 2017 году группу «Ленинград» и ее лидера Сергея Шнурова.

«На следующее «Евровидение» отправим Шнурова. Победить не победит, но кое-куда всех их пошлет», — написал Рогозин в своем Facebook.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила на следующем конкурсе «Евровидение», который пройдет в Киеве, исполнить песню про сирийского президента Башара Асада.