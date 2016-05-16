Симферополь, 16 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Данные о падении интереса у граждан РФ к отдыху в Крыму не соответствуют действительности. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек в интервью РИА Новости.

Иван Айвазовский, Ночь в Крыму

По его словам, Крым остается одним из главных центров туристического направления в Российской Федерации, а данные о снижении спроса — это либо проявление некомпетентности, либо сознательный информационный вброс.

При этом Бальбек добавил, что данные, которыми оперирует «Связной-Тревел», непрезентативные и не отражают реальной картины состояния на российском рынке.

По его словам, только туроператоры, которые формируют турпродукт и работают с разветвленной дилерской сетью туристических агентств, могут дать представление о состоянии всего туристического рынка в Крыму.

«А они (туроператоры) говорят, что количество пакетных туров в этом году возрастет до 600 000 и в 2 раза превысит показатели прошлого года», отметил вице-премьер крымского правительства.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Связной-Тревел» сообщила, что российские туристы предпочитают курорты Краснодарского края Крыму из-за плохого сервиса и инфраструктуры.