Симферополь, 16 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Крыму участились случаи кражи песка с пляжей прибрежных территорий. Грешат этим местные строители, зная, что останутся безнаказанными, поскольку правоохранительные органы на подобные заявления не реагируют. Об этом на заседании Совмина республики сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

Владислав Осипов ИА REGNUM Песочный пляж под Евпаторией

«Участились случаи самовольного забора песка с пляжных и прибрежных зон. В рамках осуществления надзора многие случаи самовольной добычи подтверждаются. Но, учитывая быстротечность таких процессов, иногда очень сложно выявить таких нарушителей», — цитирует Нараева ТАСС.

Так, установлены случаи незаконной добычи песка в районе Бакальского месторождения (Западный Крым, севернее Евпатории). «Были установлены случаи добычи песка в районе Бакальской косы, это Бакальское месторождение песков. Добыча в акватории моря находится не в компетенции минэкологии Крыма, тем не менее, работу по выявлению мы координируем. Росприроднадзор занимается этой работой», — цитирует Нараева ИА «Крыминформ».

По словам министра, минэкологии не может своими силами эффективно бороться с самовольной добычей, в правоохранительных органах не реагируют на случаи кражи песка с пляжей.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за воровство песка необходимо привлекать строителей к уголовной ответственности и призвал ФСБ подключиться к расследованиям подобных дел. «Всех, кого поймают, публично, со всеми вытекающими последствиями нужно привлечь к уголовной ответственности. Я думаю и ФСБ подключится. Уверен, что наведем порядок. Если у нас будут белым днем воровать песок, то что мы все здесь тогда делаем?» — сказал глава республики.