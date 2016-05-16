Москва, 16 мая, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Госдума 18 мая в первом чтении обсудит пакет президентских законопроектов о создании Росгвардии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Также парламентарии обсудят законопроект, связанный с упразднением Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков как самостоятельного ведомства.

ИА REGNUM Госдума

Указом президента РФ национальный гвардия наделена особыми полномочиями: в их числе борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана особо важных объектов, в том числе атомных электростанций, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, контроль за оборотом наркотиков, говорит Нарышкин.

Базовый закон подробно определяет полномочия новой структуры, права и обязанности военнослужащих национальной гвардии. «Необходимые изменения в связи с созданием новой структуры должны быть внесены в целый ряд законов — это тоже станет предметом обсуждения на пленарном заседании. Изменения вносятся в более чем 40 действующих законов, в том числе о государственной границе, о чрезвычайном положении, об оружии, о противодействии экстремизму и ряд других законов РФ», — заявил Нарышкин.