Лондон, 16 мая, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Боруссия» и сборной Норвегии Ховард Нортвейт станет игроком «Вест Хэма» с 1 июля, сообщает официальный сайт лондонского футбольного клуба.

sporten.com Ховард Нортвейт

Спортсмен перейдет в «Вест Хэм» на правах свободного агента и его контракт будет рассчитан на пять лет.

25-летний футболист является воспитанником «Арсенала». В текущем сезоне Ховард Нортвейт забил четыре гола в 39 матчах за «Боруссию». Кроме того, он записал на свой счет 2 гола в 28 играх за сборную Норвегии.