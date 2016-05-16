Казань, 16 мая, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Татарии в первом квартале этого года объем изъятого из незаконного оборота алкоголя вырос на 70% по сравнению с тем же периодом 2015 года и составил свыше 69 тысяч литров, сообщает 16 мая пресс-служба главы региона.

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В настоящее время установлено еженедельно наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции в республике, заявил в ходе заседания Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Татарии Рустам Минниханов.

При этом в течение трех первых месяцев этого года объём реализации республиканской продукции возрос на 5% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

«На треть сократилось количество алкогольных отравлений, в том числе с летальными исходами», — сказал глава региона.

Общая величина штрафов, наложенных после изъятия из оборота более 69 тыс. литров нелегальной продукции, достигла 6 млн рублей, примерно столько же было взыскано в первом квартале минувшего года, отметил руководитель Госалкогольинспекции Татарии Игорь Марченко.

При этом по итогам проверки 3 тыс. 167 объектов алкогольного рынка было выявлено 516 нарушений, которые были связаны с деятельностью без лицензий, продажей алкоголя в ночное время суток и реализацией спиртосодержащих лосьонов без документов и несоответствующих требованиям государственных стандартов.