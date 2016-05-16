Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Следствие определило фигуранта по уголовному делу о падении облицовочной плиты в Петербурге на молодую женщину. Это ЧП, заснятое камерой видеонаблюдения, потрясло петербуржцев и вызвало большой общественный резонанс. Обвинение предъявлено председателю правления ТСЖ, которое обслуживает дом. Об этом сообщило сегодня, 16 мая, Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

ren.tv Плита упала на женщину в Петербурге (кадр видео из репортажа «РенТВ")

Напомним, 11 мая 2016 года перед входом в парадную дома 7 корпус 1 по улице Ярослава Гашека на 31-летнюю женщину, возвращавшуюся с ребенком домой, с 12 этажа упал фрагмент облицовочной плиты.

Молодая мама в тяжелом состоянии с травмой головы была доставлена в медицинское учреждение, где находится по сей день. Ребенок чудом не пострадал, поскольку за секунду до падения плиты женщина подвинула коляску.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сегодня, 16 мая, обвинение в совершении преступления предъявлено 47-летнему Андрею Казакову, председателю правления ТСЖ «Веста».

По версии следствия, Казаков достоверно знал о ненадлежащем креплении облицовочных плит ограждений балконов в доме. Однако, нарушив нормативные и правовые акты, не принял мер направленных на ликвидацию опасности для людей.

«В отношении обвиняемого, не признавшего себя виновным, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР.

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Добавим также, что Жилищный комитет Петербурга поручил администрациям районов города обеспечить незамедлительную проверку технического состояния фасадов после этого ЧП во Фрунзенском районе. В ходе проверки будут выявляться участки разрушения облицовки, состояния декоративных балконных экранов и конструктивных элементов их креплений. Также проверят все дома, аналогичные тому, где случилась трагедия.