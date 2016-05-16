Вашингтон, 16 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Американская компания Google, против которой Еврокомиссия выступила с обвинением в нарушении антимонопольного законодательства, может быть оштрафована на €3 млрд. Какое будет принято решение, станет известно в ближайшие недели, сообщает The Sunday Telegraph.

zastavki.com Google

Окончательная сумма штрафа пока не согласована. Максимальный размер штрафа не превысит 6,6 миллиарда евро, то есть десяти процентов годовой выручки от продаж корпорации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле власти ЕС предъявили компании Google обвинения в нарушении антимонопольного законодательства: обвинения касались интернет-рекламы, сборов новостных заметок, путешествий и онлайн-карт.

Если компанию признают виновной, она будет штрафована на 10% от годовой выручки по каждому из указанных видов деятельности. Власти ЕС сочли, что Google на рынке мобильных систем для продвижения сервисов своей разработки допускает нарушения.