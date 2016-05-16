Москва, 16 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть поднялись до отметки 48 долларов за баррель и продолжают расти. Рост котировкам обеспечил доклад Goldman Sachs, в котором аналитики банка заявили об остановке перепроизводства нефти уже во второй половине этого года.

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По мнению председателя совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Ивана Андриевского, без всякой заморозки уровня добычи со стороны нефтедобывающих государств цены на нефть уверенно держатся выше 45 долларов за баррель и стремятся к новой отметке — 50 долларов за бочку. «Учитывая крайне пессимистические прогнозы относительно рынка нефти в начале этого года, на фоне такого роста цен вполне логично возникают вопросы относительно обоснованности подъема нефтяных котировок», — заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

«Сегодняшний рост основан на нескольких разрозненных и, по сути, временных факторах. Проблемы на нефтепроводе в Ираке, аналогичные трудности в Нигерии, пожары в нефтеносных провинциях в Канаде. Поддержала котировки и довольно странная забастовка нефтяников в Кувейте. Единственным долговременным фактором, который поддерживает цены на нефть, является снижение объемов сланцевой добычи в США. Есть также определенные проблемы с поддержанием уровня добычи в Эквадоре, Венесуэле, Колумбии — но это больше отсроченные факторы, пока уровень добычи в этих регионах падает не сильно», — пояснил Андриевский.

Он отметил, что на фоне роста добычи в Саудовской Аравии, в Иране, затоваренности рынков, демпинга со стороны производителей и более низкого, чем прогнозировалось, роста потребления, динамика нефтяных котировок последних месяцев не может не вызывать вопросов. «Безусловно, в долгосрочной перспективе сокращение инвестпрограмм станет ключевым фактором снижения производства, но в то, что период перепроизводства нефти закончится уже в этом году, еще пару месяцев назад никто не верил. Более того, крупнейшие мировые игроки пытались даже искусственно приблизить этот момент, заморозив уровень добычи. Тем не менее котировки уже приближаются к очень важной отметке в 50 долларов за баррель и без соглашения производителей», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что цены на нефть, которые поддерживаются периодически возникающими проблемами с поставками из отдельных регионов, судя по всему, получили еще один очень важный сигнал: «Иран в начале мая объявил о выходе на досанкционный уровень добычи нефти. И это не привело к глобальным последствиям на мировом рынке нефти — добыча в Саудовской Аравии почти на максимуме, в России также фиксируется рост нефтедобычи. То есть рынок принял дополнительные объемы нефти из Ирана без особых проблем. Таким образом, иранский фактор, который фактически компенсировал все новости о снижении добычи в мире, себя исчерпал. В итоге сейчас любые перебои с поставками на рынке будут восприниматься более остро, и они действительно вполне способны поддержать котировки на высоких отметках до прекращения перепроизводства. Конечно, при условии сохранения сегодняшнего баланса на нефтяном рынке, который при всем при этом все-таки выглядит очень хрупким».