Омск, 16 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. События Омской области 16 мая в нашем специальном обзоре.

Дмитрий Рудаков. Аdmomsk.ru Памятник сантехнику

Министерство без министра

В Омской области главной новостью сегодня, 16 мая, стала отставка по собственному желанию министра строительства и жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) региона Максима Михайленко. Он проработал в этой должности всего два месяца.

Губернатор Омской области Виктор Назаров, комментируя решение Михайленко, заявил, что теперь уже бывший министр и «его товарищи по партии» КПРФ «явно переоценили свои возможности».

Напомним, в январе текущего года Богдан Масан уволился с должности министра строительства и ЖКК региона по собственному желанию. После этого областные власти занялись поиском нового кандидата на этот пост. Был объявлен конкурс, в ходе которого политическим партиям предложили выдвинуть своих представителей. Конкурс выиграл представитель КПРФ Максим Михайленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава омского Минстроя ушел в отставку через два месяца после назначения

ИА REGNUM удалось получить комментарий пресс-службы Омского обкома КПРФ. По мнению омских коммунистов, решение Михайленко «вызвано невозможностью в сегодняшних условиях противостоять намечаемому повышению размеров сбора с населения области за капремонт». «Эта его позиция, заявленная им на прошлой неделе, получила резкое неприятие со стороны администрации президента и губернатора области В. И. Назарова. Для него вопрос встал «или — или», — прокомментировали в пресс-службе Омского обкома КПРФ.

По мнению омского политолога Инны Ветренко, уход министра с поста не стал неожиданным. «Для меня это было вполне ожидаемо. Мне просто было интересно посмотреть, сколько времени понадобится Максиму Михайленко, чтобы промониторить весь функционал, который ему придется решать, а также состояние того, что досталось ему «в наследство». Ему оказалось достаточно двух месяцев», — сказала Ветренко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Омске депутата-коммуниста уличили в нежелании быть министром

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутат-коммунист Максим Михайленко возглавил министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в марте текущего года.

Помощь аграриям

В Омской области за период паводка (апрель — начало мая 2016 года) было подтоплено около 130 тыс. га сельскохозяйственных земель, 17 ферм и 15 складов у 84 сельскохозяйственных производителей в 19 сельских районах. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, в регионе предусмотрены меры поддержки при подтоплении объектов сельского хозяйства.

Во второй декаде мая зафиксировано сокращение подтопленных полей почти наполовину, однако ситуация на севере Омской области остается сложной. «Тем не менее фактов потерь скота не наблюдалось, заявок на дополнительную поставку посевного материала, в том числе семян картофеля, не поступало», — отметили в облправительстве.

По информации регионального Минсельхозпрода, хозяйствам по результатам мониторинга паводковой ситуации дополнительно выделяются семена, корм для скота, а также финансовые ресурсы. В связи с высоким паводком 2016 года министерство с 12 апреля проводит ежедневный мониторинг состояния складов, полей, животноводческих помещений, семенных запасов и других материальных ресурсов АПК.

Специалисты Минсельхозпрода и муниципальных районов пытаются сохранить посевные площади. Аграриям рекомендовали пересмотреть чередование сельскохозяйственных культур в севообороте в зависимости от состояния полей, а также провести летний посев кормовых культур на подтопленных участках.

В правительстве региона заверили, что пострадавшие от паводка хозяйства могут рассчитывать на помощь в приобретении семенного материала, обеспечении кормами сельскохозяйственных животных и так далее. Также для оказания поддержки аграриям подтопленных территорий ввели дополнительный коэффициент при выплате субсидии в области растениеводства. Увеличена ставка сельхозпроизводителям, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока.

Добавим, по состоянию на 16 мая в Омской области яровыми культурами засеяно 20% от общей посевной площади. В профильном министерстве сообщили, что весенняя страда идет с опережением средних многолетних сроков выполнения работ.

Исчезновение Степаныча

В Омске из-за ремонтных работ на Любинском проспекте убрали фигуру сантехника Степаныча.

Как сообщает «Омск-Информ», место около главного входа в медицинскую академию, где находился памятник, сейчас присыпано песком, а на Любинском проспекте ведутся работы по укладке плитки.

Скульптуру позже нашли в строительном городке компании-застройщика. Возможно, Степаныч будет находиться здесь до того момента, пока рабочие не уложат плитку.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, чугунный слесарь-сантехник Степаныч появился на Любинском проспекте в 1998 году. Эта оригинальная городская скульптура до сих пор пользуется популярностью у омичей и гостей города.