Москва, 16 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Правила отбора участников на международный песенный конкурс «Евровидение» едины для всех стран, в том числе и для Украины. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Так, представитель Кремля прокомментировал заявления политиков Украины о том, что на «Евровидение-2017» не смогут приехать исполнители, попавшие в украинский «черный список».

«Евровидение — это международный конкурс, и принимающая сторона должна следовать правилам Евровидения, — сказал Песков журналистам. — Всё остальное — это их компетенция».

Отвечая на вопрос, не должна ли РФ вообще отказаться от участия в конкурсе «Евровидение-2017», пресс-секретарь президента РФ сказал: «Подождите шашкой махать!»

Ранее депутат парламента Украины Антон Геращенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что на песенном конкурсе «Евровидение-2017» смогут выступить только те российские артисты, которые не находятся в «черном списке» властей Украины.

«Если на конкурс «Евровидения» в Украине российский народ изберёт певца или певицу, которые не высказываются в поддержку «агрессивной политики» России, не оскорбляют национальное достоинство Украины, то я не вижу никаких к этому препятствий», — сказал народный избранник.

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