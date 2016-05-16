Чебоксары, 16 мая, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В 2015 году глава Чувашии Михаил Игнатьев заработал около 3,488 млн рублей. Это почти на 120 тыс. рублей меньше, чем было в 2014 году — тогда его доход составил 3,606 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах, опубликованные на официальном портале органов власти Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев

При этом в 2,2 раза возрос иной доход — со 154,4 тыс. рублей до 341,9 тыс. рублей. Таким образом, общий размер доходов Михаила Игнатьева в 2015 году достиг порядка 3,83 млн рублей, что на 70 тыс. рублей (на 1,86%) больше уровня 2014 года (3,76 млн рублей).

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Значительные изменения произошли в структуре собственности главы Чувашии, где главным по-прежнему является земля — за что Игнатьева называют латифундистом. Если в 2014 году в индивидуальной и совместной собственности было зарегистрировано четыре земельных участка, то в 2015 их стало пять, хотя общая площадь участков не изменилась. Один из земельных участков разбит на два (1000 и 4000 кв. м). Все участки Михаил Игнатьев переписал на себя (50 599 кв. м, 4000 кв. м, 2000 кв. м, 1000 кв. м, 623 кв. м). Что послужило основой для разделения участка и переоформления земель на себя, остаётся вопросом. Можно предположить, что изменилась категория земель разбитого на два участка.

Кроме того, Игнатьеву по-прежнему принадлежат два жилых дома (216,2 кв. м, 95,4 кв. м), в долевой собственности находится квартира (129,5 кв. м).

Доходы супруги главы республики по основному месту работы увеличились за год с 415,13 тыс. рублей до 443,3 тыс. рублей. Размер иного дохода остался на уровне 2014 года, превысив 38 тыс. рублей. Перечень собственности не изменился: ей принадлежит земельный участок (25 300 кв. м), квартира (282,6 кв. м), автомобиль «Мерседес Бенц В 170» и гаражный бокс (36,2 кв. м).

Доходы одного из детей главы Чувашии составили в 2015 году 4 тыс. рублей. На праве долевой собственности ему принадлежит квартира (129,5 кв. метров), ещё одна квартира находится в безвозмездном пользовании (282,6 кв. метров).

«Да, живем не бедно, я бы сказал, семья среднего достатка», — приводились в прошлом году слова главы Чувашии пропагандистском творении «Мысли вслух». При этом Михаил Игнатьев недавно переехал в собственный дом и являлся самым богатым кандидатом среди участников выборов главы Чувашии, которого давно называют латифундистом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Игнатьев вступил в должность главы Чувашии 29 августа 2010 года.

Напомним, председатель российского правительства Дмитрий Медведев заработал в 2015 году 8,8 млн рублей, президент РФ Владимир Путин — 8,89 млн рублей.

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