Москва, 16 мая, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин высказался против идеи повышения НДФЛ и НДС в России после 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом он заявил журналистам в Госдуме. «Такое решение не принималось ни на каком уровне, во всяком случае, на руководящем уровне, и предложений таких никогда не высказывалось. Что касается меня, то я был бы и буду против, если такие предложение кем-то будут высказаны», — отметил Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных российских чиновников написала, что власти РФ изучают варианты увеличения подоходного налога и НДС, однако такие меры планируется осуществить после 2018 года. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет никаких решений по повышению налогов в России после президентских выборов 2018 года.