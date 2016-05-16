Минск, 16 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

16 мая в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава МИД страны Владимир Макей провели переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент

В центре внимания были вопросы российско-белорусских отношений в различных сферах — от двустороннего торгового сотрудничества до гражданской войны на Украине и согласованных действий в международных организациях при решении проблемы сирийского кризиса. Встрече с президентом Белоруссии предшествовали переговорыСергея Лаврова с главой МИД Владимиром Макеем.

Лукашенко в ходе переговоров отметил, что сложился «дружеский и доверительный» характер диалога Минска и Москвы. Он предложил обсудить белорусско-российские отношения в двустороннем и многостороннем форматах, в частности, проблемные вопросы и перспективы Евразийского союза.

Стороны обсудили июльский визит президента России Владимира Путина в Минск — он примет участие в третьем Форуме регионов России и Белоруссии. На осень запланировано проведение саммита СНГ с участием представительной российской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о намерении обсудить различные «озабоченности» в отношениях между Москвой и Минском. В свою очередь глава МИД РБ констатировал отсутствие принципиальных противоречий и наличие ясного представления о путях решения вопросов двусторонних отношений. Визиту Лаврова в Минск предшествовали белорусско-российские переговоры в Могилёве: 12 мая председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл переговоры с председателем Совмина Белоруссии Андреем Кобяковым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, обсудив широкий круг вопросов двусторонних отношений в различных сферах — экономической, внешнеполитической, информационной.