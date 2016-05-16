Москва, 16 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Для Крым и Севастополя ЕГЭ в 2016 году доброволен, но отмечен рост желающих сдавать экзамены на 40% по сравнению с 2015 годом. Об этом сегодня, 16 мая, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на обучающем семинаре для организаторов ЕГЭ в Крыму, сообщили в ведомстве.

Петр Верещагин. Севастополь

«Главное, чтобы экзамены прошли объективно. Нужно настраивать и родителей, и выпускников, и самим настраиваться на объективность экзамена, на выполнение всех требований той процедуры, которая в настоящее время есть», — сказал Сергей Кравцов.

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова рассказала, что для подготовки к ЕГЭ в республике в течение учебного года была проведена большая работа. Количество пунктов проведения экзамена в Крыму, по ее словам, в этом году увеличено с 5 до 20.

Директор Департамента образования города Севастополь Михаил Родиков сообщил, что число выпускников Севастополя, выбравших ЕГЭ, в этом году увеличилось до 83% по сравнению с 50% годом ранее.

Напомним, в течение переходного периода интеграции системы образования Крыма в российскую, сдача ЕГЭ не является обязательной для выпускников школ Крыма и Севастополя. Они могут проходить итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена, либо по желанию выбрать форму ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ-2016 в России проходит с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. Экзамены в основной период состоятся с 27 мая по 30 июня. ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы с 2009 года.

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