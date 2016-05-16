Москва, 16 мая, 2016, 13:35 — ИА Регнум. «Майские указы» президента России Владимира Путина выполнены правительством на 88%. На данный момент из 175 поручений выполнено 154, сообщили в пресс-службе правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что «майские указы» включают 218 поручений, которые должны быть выполнены к определённому времени. Причём к настоящему моменту выполнить следовало 175 поручений.

«Выполнено и снято с контроля 154 поручения — 88% от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени», — говорится в сообщении.

Сейчас 64 поручения находится на исполнении. В том числе и те, которые не выполнены в установленные первоначально сроки, и для которых эти сроки отодвинуты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что часть «майских указов» выполнена, но часть пока остаётся не исполненной. По словам Медведева, на сегодняшний день «работать приходится в более сложных условиях, чем те, которые были в момент подписания документов».

Напомним, что в рамках президентской кампании 2012 года Путин опубликовал семь статей, в которых были обозначены ключевые проблемы, стоящих перед Россией. После своего избрания Путин подписал на основании опубликованных статей ряд указов .