Посёлок городского типа Кировское, Крым, 16 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В Кировском районе Крыма на выкопанном снаряде подорвался участник поискового отряда патриотической поисковой общественной организации «Ак-Монай». Еще один получил ранения и госпитализирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. Фрагмент. 1942

«Днем 15 мая 2016 года на территории Кировского района члены патриотической поисковой общественной организации «Ак-Монай» в ходе проведения поисковых работ в местах боевых сражений в период Великой Отечественной войны выкопали 25 снарядов. В результате взрыва одного из снарядов 28-летний член поисковой организации погиб от осколочного ранения, еще один — был госпитализирован в больницу, где ему оказывают медицинская помощь», — сообщили в Следкоме.

По факту взрыва Кировским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Следователями произведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты разорвавшегося боеприпаса, назначен ряд экспертиз. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка законности ведения поисковых работы, а также установлены причины и условия несоблюдения членами поисковой организации правил обращения с боеприпасами», — заявили в Следственном Комитете.

По регламенту ведения поисковых работ, в случае обнаружения боеприпасов, поисковые работы должны быть сразу остановлены до прибытия сапёров. Выкапывать боеприпасы самостоятельно запрещено.